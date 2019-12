Clasico-koorts: Lionel Messi over zijn voorkeur voor Bernabeu, Zinedine Zidane en Eden Hazard: “Hij is helemaal anders dan Cristiano Ronaldo”

FC Barcelona-aanvoerder Lionel Messi heeft in een interview met de Spaanse krant Marca zijn licht laten schijnen over de Clasico van woensdag. Ook onze landgenoot Eden Hazard passeerde, hoewel hij door een enkelblessure noodgedwongen van aan de zijlijn in Camp Nou zal moeten toekijken.

Woensdag ontvangt FC Barcelona de rivalen uit Madrid voor de Clasico. De twee Spaanse topploegen staan gedeeltelijk aan de leiding met elk 35 punten. De Gouden Bal opende verrassend met de stelling dat hij Real Madrid liever in het eigen Bernabeu bekampt. “Daar trekken ze met een open vizier ten strijde, terwijl ze in Camp Nou eerder behoudend spelen. Voor de eigen fans zijn ze meer verplicht om aan te vallen en komt er zo ruimte voor ons.”

Ook is Messi niet verbaasd dat coach Zidane zoveel kritiek te verduren kreeg in het begin van het seizoen, ondanks zijn indrukwekkende palmares met Real. “Voor ons, die al zo lang in het voetbal zijn, is dat de normaalste zaak van de wereld. Mensen vergeten gewoon heel snel wat je in het verleden al gepresteerd hebt en verwachten dat je elke dag presteert. Bij zijn terugkomst in maart 2019 telden die 3 gewonnen Champions League - trofeeën opeens niet meer.”

Een enkelblessure houdt Hazard nog even aan de kant Foto: AFP

Bij FC Barcelona is Messi de spotlights gewend, bij Real Madrid was Eden Hazard dé toptransfer afgelopen zomer. De Rode Duivel had het niet altijd gemakkelijk bij de Koninklijke en scoorde slechts 1 keer in 13 opwachtingen. Bovendien mist hij woensdag zijn eerste Clasico door een vervelende enkelblessure. Toch schat de kleine Argentijn Hazard hoog in: “Het is absoluut een speler met uitzonderlijke kwaliteiten. Ik twijfel niet over zijn talent.”

Of hij ook in staat is om de leemte op te vullen die Cristiano Ronaldo acherliet? “Hazard is een volledig ander type dan Cristiano Ronaldo. Hij kan wel op dezelfde wijze een verdediging in verlegenheid brengen. Toch zal het niet makkelijk zijn om Ronaldo te vervangen.”