Ministers op zoek naar nationaal klimaatplan te midden van formatieperikelen

De federale en regionale bevoegde ministers zoeken woensdagochtend in het Overlegcomité naar een nationaal klimaatplan. Dat de spanningen rond de federale formatie de zaken niet vergemakkelijken, wil niemand gezegd hebben, al vindt federaal energieminister Marie Christine Marghem de uitspraken van PS’er Rudy Demotte alvast wel “totaal onverantwoord”.

Het nationaal energie- en klimaatplan moet ons land toelaten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te doen dalen. Het plan wordt ten laatste op 31 december verwacht op het bureau van de Europese Commissie, maar tot nog toe hebben de regio’s enkel elk een apart plan opgesteld. Hoog tijd dus om ze samen te brengen in een nationaal plan.

Dat zou vandaag/woensdag moeten lukken, zeiden verschillende ministers bij aanvang van het Overlegcomité. “Er zijn nog enkele kleine beslissingen te nemen”, viel bijvoorbeeld te horen bij Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Ook federaal minister Marie Christine Marghem is die mening toegedaan. “We hebben allemaal goed doorgewerkt om de cijfers te optimaliseren. Het doel is samenwerken.” Haar eerdere kritiek op het Vlaamse klimaatplan, dat het langst op zich liet wachten en volgens critici niet erg ambitieus is, wilde ze niet herhalen.

Dat de spanningen tussen verschillende partijen hoog oplopen in het kader van de federale onderhandelingen, speelt geen rol in de gesprekken over een nationaal klimaatplan, klonk het unisono. “Dat is een heel ander debat”, aldus Marghem. Maar in één adem noemde ze de demarche van PS’er Rudy Demotte - die een samenwerking met N-VA gisteren/dinsdag onmogelijk noemde - “totaal onverantwoord”. “Dat had men wel wat vroeger kunnen zeggen. Ik vind het frappant dat men daar nu mee komt, terwijl twee informateurs serieus naar oplossingen zoeken en we in een erg delicate situatie zitten.”

De Vlaamse ministers wilden niet veel kwijt over de hele situatie. “Het lijkt met niet verstandig om verklaringen af te leggen, het is al moeilijk genoeg en ik ga het niet moeilijker maken”, zei Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Federaal vicepremiers en onderhandelaars Alexander De Croo (Open Vld) en Koen Geens (CD&V) hielden het bij “geen commentaar”.