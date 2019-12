Zuiden van de Filipijnen getroffen door aardbeving: dodentol opgelopen tot 9

De dodentol van de aardbeving die afgelopen weekend het zuiden van de Filipijnen heeft getroffen, is opgelopen tot 9. Intussen hebben meer aardschokken het gebied getroffen. De beving van zondag, in de buurt van Matanao in de provincie Davao del Sur, had een magnitude van 6,9.

Het Filipijnse instituut van vulkanologie en seismologie registreerde sinds de beving van zondag meer dan 780 naschokken. De zwaarste naschok gebeurde woensdagochtend rond 4 uur lokale tijd. Toen vond een beving met magnitude 5,3 plaats ten zuidoosten van het dorp Padada. Vier uur later was er een andere beving met magnitude 4,8 in Magsaysay. Het instituut maande bewoners aan om beschadigde gebouwen te vermijden, die door naschokken kunnen instorten.

De aardbeving van zondag eiste negen mensenlevens. Er vielen ook 111 gewonden. Duizenden woningen en honderden openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en infrastructuur zoals wegen en bruggen raakten beschadigd, aldus het nationale rampenagentschap.