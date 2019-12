De Warmste Week gaat van start in Kortrijk, Vincent Van Quickenborne heet presentatoren welkom

/ Kortrijk -

In Kortrijk is woensdag de Warmste Week van start gegaan. Studio Brussel-presentatoren Eva De Roo, Fien Germijns en Joris Brys zullen er zeven dagen lang radio maken voor meer dan 2.000 goede doelen. Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de burgemeester van Kortrijk, kwam het trio welkom heten. “Onze stad is er klaar voor”, klonk het bij de liberaal, die ook honderd drummers had meegenomen naar het Nelson Mandelaplein. Vorig jaar leverde de actie maar liefst 17.286.122 euro op.