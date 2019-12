De verschillende regeringen hebben woensdag een akkoord bereikt over het nationaal energie- en klimaatplan

De verschillende regeringen van ons land zijn het woensdag eens geraakt over het nationaal energie- en klimaatplan. De deadline om dat plan bij de Europese Commissie in te dienen, ligt op 31 december. Tijdens het Overlegcomité bereikten de verschillende regeringen een akkoord. Het plan moet ons land toelaten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te doen dalen.

Dat zou vandaag/woensdag moeten lukken, zeiden verschillende ministers bij aanvang van het Overlegcomité. “Er zijn nog enkele kleine beslissingen te nemen”, viel bijvoorbeeld te horen bij Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Ook federaal minister Marie Christine Marghem is die mening toegedaan. “We hebben allemaal goed doorgewerkt om de cijfers te optimaliseren. Het doel is samenwerken.” Haar eerdere kritiek op het Vlaamse klimaatplan, dat het langst op zich liet wachten en volgens critici niet erg ambitieus is, wilde ze niet herhalen.