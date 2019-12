Politie op zoek naar getuige van gewapende overval in Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Na een gewapende overval op een gokkantoor van Ladbrokes in Sint-Jans-Molenbeek is de politie op zoek naar een belangrijke getuige. Dat blijkt uit een opsporingsbericht op vraag van het parket van Brussel.

De overal gebeurde op 13 november rond 19.30 uur op de Ninoofsesteenweg in Molenbeek. Twee daders waren daarbij betrokken.

“In het kader van het onderzoek willen de onderzoekers graag één belangrijke getuige identificeren die voor het agentschap stond net voor de feiten”, zegt de politie. “De man is rond de 25 jaar oud en normaal gebouwd. Hij is 1,75 à 1,80 meter lang. Hij droeg een witte sweater met blauwe lijnen en een kap, een zwarte sportieve broek met een geel logo op het rechterbeen, een blauwe donsjas met groene voering en bleke baskets van het merk Nike.”

Wie de man herkent of bijkomende informatie heeft, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.