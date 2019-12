10 jaar cel voor moordpoging op spoedarts

Turnhout - De 28-jarige Pieter S. heeft woensdag tien jaar cel gekregen voor zijn moordpoging op spoedarts Roger van Dokkum (41). De spoedarts werd in de val gelokt met een valse oproep voor een epilepsieaanvaal.

“Dit is een aanval op een essentiële dienst van de maatschappij: op mensen die uitrukken om levens te redden”, pleitte zijn advocaat Paul Van Rompaey. “Mijn cliënt heeft vijftien jaar ervaring als spoedarts en kan om met de meest stressvolle situaties, maar hierdoor zit hij al vier maanden thuis. De schade is aanzienlijk. Ik weet niet of hij in de toekomst nog als spoedarts zal kunnen werken.”

“Het was nooit mijn bedoeling om hem te verwonden”, verklaarde Pieter S. in de rechtszaal. Naar eigen zeggen kampte hij met depressieve gedachten omdat zijn vriendin, de moeder van zijn kinderen, alle contact had verbroken. Na die avond flink te hebben gedronken belde hij een vriend en de zelfmoordlijn, maar geen van beiden gaven thuis.

“Ik wilde dat die dokter me een spuitje zou geven, om mijn leven te beëindigen. Dat mes was enkel om hem te dwingen dat te doen.”

Het parket van Antwerpen eiste tien jaar cel en dat krijgt hij nu ook.

