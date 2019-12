Salzburg-goalgetter Erling Haaland is de jongste Voetballer van het Jaar ooit in Oostenrijk

De Noorse spits Erling Braut Håland is in Oostenrijk uitgeroepen tot Voetballer van 2019. De spits van Red Bull Salzburg is met zijn negentien jaar en bijna vijf maanden de jongste speler ooit in de Oostenrijkse eerste klasse die de prijs ontvangt.

Salzburg is al een tijdje een goed geoliede machine met Haaland als genadeloze afwerker. De imposante Noor trof dit seizoen tot dusver maar liefst 28 keer raak in 22 wedstrijden. In de poules van de Champions League scoorde hij acht doelpunten, waarvan vier tegen Racing Genk.

De twaalf trainers van de Oostenrijkse eersteklassers lieten onder organisatie van persbureau APA hun oordeel gelden. Haaland hield in de verkiezing de Oostenrijkers Marcel Sabitzer (RB Leipzig) en David Alaba (Bayern München) achter zich, die in Duitsland voetballen. Het was al van 2010 geleden dat een speler uit de Oostenrijkse hoogste klasse de trofee ontving. De Noor, die op de erelijst Marko Arnautovic opvolgt, is ook de eerste buitenlander sinds 2009 die de prijs op zak steekt.

Alaba is met zes overwinningen recordhouder. De nu 27-jarige linkervleugelverdediger was in 2011, bij zijn eerste zege, amper een maand ouder dan Haaland.