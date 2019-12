Voortvluchtige Kevin De Cooman, veroordeeld tot 15 jaar cel wegens doodslag, opgepakt in Spanje

Merchtem - De Spaanse politie heeft de Belg Kevin De Cooman gisteravond opgepakt. De man stond op de Belgische Most Wanted-lijst. Hij werd door het hof van beroep in Brussel veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag en was sindsdien op de vlucht.

De federale politie liet Kevin De Cooman begin november op de Most Wanted lijst zetten. De man, die niet onmiddellijk werd aangehouden, was na zijn veroordeling spoorloos. In samenwerking met het Spaanse FAST-team kon hij dinsdagavond in Torremolinos worden gearresteerd, meldt de federale politie woensdag.

De 37-jarige Kevin De Cooman uit Merchtem werd veroordeeld voor de dood van Frederik Heyvaert. Hij schoot zijn slachtoffer in het hoofd en verstopte het lichaam in zijn bestelwagen.

Frederik Heyvaert Foto: rr

De feiten speelden zich af op 25 maart 2015. Na een fuif bleef Frederik Heyvaert bij De Cooman logeren. Er gingen veel alcohol en wellicht nog andere roesmiddelen aan vooraf. Op een bepaald ogenblik nam Kevin een pistool vast. Hij richtte het wapen op het hoofd van zijn vriend en schoot. Het is nog steeds niet duidelijk waarom De Cooman dat deed.

Flauwe grap

“Het is een flauwe grap die fataal is afgelopen”, verklaarde advocaat Sven Mary tijdens het proces in beroep. “Mijn cliënt krijgt het niet gezegd dat hij de trekker heeft overgehaald, maar hij heeft het wel degelijk gedaan. Vraag is of hij wist dat er een kogel in de kamer zat. Het antwoord op die vraag is neen.” Feit is wel dat hij een maand met het lichaam van zijn vriend in zijn bestelwagen heeft rondgereden, op zoek naar een plaats om het achter te laten.

Aanvankelijk werd Kevin schuldig bevonden aan doodslag. Hij kreeg tien jaar cel opgelegd, maar ging daartegen in beroep. Eigenaardig genoeg deed ook het Openbaar Ministerie dat, terwijl het toch de straf kreeg die het gevraagd had. In hoger beroep kreeg hij een strengere straf: 15 jaar. Zijn advocaat tekende nog cassatie aan, maar nadat dat verworpen werd, was het over en uit voor De Cooman.

Spoorloos

Na zijn arrestatie zat De Cooman in voorarrest, maar tijdens het proces zat hij niet vast. Omdat hij elke dag verscheen, vond de rechtbank na zijn veroordeling een onmiddellijk aanhoudingsbevel niet nodig. Hij mocht thuis wachten tot hij opgeroepen zou worden om naar de gevangenis te gaan. Maar sinds het beroep bij het Hof van Cassatie verworpen werd, was hij spoorloos.