“Extra pannenkoek voor dikzak aan tafel 1”: Antwerpse brasserie onder vuur na beledigen klant, kelner ontslagen

Antwerpen - In Antwerpen ligt een brasserie onder vuur nadat een klant er beledigd werd. Bij het afrekenen stond op het kassaticket te lezen “extra pannenkoek voor de dikzak aan tafel 1”. De jonge vrouw plaatste een foto van het bonnetje op Facebook waarna het massaal gedeeld werd. De zaakvoerder verontschuldigt zich: “Ik wil het graag goedmaken.”

“Nog nooit zoiets meegemaakt”, schrijft Nadia op Facebook. “Rustig pannenkoeken à volonté aan het eten, hun eigen concept, na drie pannenkoekjes afrekenen word je verbaal beledigd.” Het meisje is niet te spreken over de bediening van Carrousel d’Anvers, een brasserie op de Antwerpse Suikerrui. Op het bonnetje dat ze bij het afrekenen kreeg, staat duidelijk te lezen “extra pannenkoek voor de dikzak aan tafel 1, niet normaal”.

“Schandalig”, “gooi de student die dit schreef buiten” en “ongehoord” zijn slechts enkele van de vele reacties op het bericht op Facebook. Andere Facebook-gebruikers vinden dan weer dat de klant de zaak niet door het slijk moet halen “omdat één iemand in de fout ging”.

Kelner ontslagen

De eigenaar van de zaak was gisteren, toen de klant het kasbonnetje kreeg, niet ter plaatse en hoorde dus pas later wat er precies was gebeurd. “De moeder van het meisje heeft me gebeld en het uitgelegd”, zegt Hammoud Imad. “Ik heb Nadia zelf ook aan de lijn gehad. Ik heb me verontschuldigd en haar gevraagd nog eens langs te komen. Ik wil het graag goedmaken.” Imad opende ongeveer een half jaar geleden zijn brasserie en benadrukt dat daar niet gediscrimineerd mag worden. “Het is de bedoeling dat alle klanten met even veel respect behandeld worden. Iedereen is gelijk.”

Waar het dan precies is misgelopen? Bij een van de kelners, een man die er nog maar twee weken geleden aan de slag ging. “Ik ben erg geschrokken, want hij is nochtans een vriendelijke, beleefde ober met veel ervaring in de horeca. Alles ging dan ook goed, tot gisteren. Ik vind het erg jammer maar ik kon niet anders dan hem ontslaan. Wat hij heeft gedaan is niet waar Carrousel d’Anvers voor staat. Niet enkel Nadia maar ook ik ben als eigenaar nu slachtoffer van zijn grap.” Volgens Imad heeft de betrokken kelner zich intussen ook uitvoerig verontschuldigd. “Wel duizend keer, maar gedane zaken nemen geen keer. Ik wil het juiste signaal uitsturen, dit was de enige oplossing.”

Ook Horeca Vlaanderen reageerde intussen op het voorval. “Gastvrij ondernemen is de basis van onze sector. De uitbater moet zich verontschuldigen en zijn personeel heel zwaar aanpakken”, zei woordvoerder Matthias De Caluwe op Radio 2 Antwerpen. “Zelfs al was dit een interne boodschap van de zaal naar de keuken, dit kan niet.”