Roberto Martinez inspireert naast Kevin De Bruyne nog 17 internationals tot het volgen van trainerscursus

De trainerscursus die de KBVB aanbiedt is populair bij de Rode Duivels. Naast Kevin De Bruyne zouden ook 17 andere Belgische internationals zich al aangemeld hebben om de opleiding te volgen in maart. “De belangrijkste doelstelling wordt om hen te leren denken als trainer.”

Uiteraard moet je profvoetballers van internationaal niveau niet meer leren hoe het spelletje in elkaar zit. “Het didactische aspect krijgt daarom veel aandacht”, zegt opleidingshoofd Kris Van Der Haegen aan Sporza. “Net zoals de pedagogie die bij het voetbal komt kijken: daar zijn de meesten een leek in. De belangrijkste doelstelling wordt om hen te leren denken als trainer.”

Nuttige tijdbesteding

De opleiding van de voetbalbond is dan ook keurig afgestemd op onze nationale selectie, die zo tijdens de (lange) dagen op het trainingscentrum in Tubeke een nuttige tijdbesteding krijgen voorgeschoteld. “Het gaat om een specifieke opleiding voor de huidige internationals, omdat de spelers een heel specifiek internationaal profiel hebben. Het zou gek zijn om met hen dezelfde dingen te doen als met de reguliere cursist.”

In oktober van dit jaar zette Thomas Meunier in een interview met Het Nieuwsblad ook al de deur op een kier voor de cursus. Of hij op een dag trainer wou worden? “We hebben in de nationale ploeg al gepraat over het volgen van een trainerscursus, terwijl we daar toch zijn. Zelfs al doe je er later niets mee, het is niet verloren. Dat is altijd een bonus.”

Foto: BELGA

Het vooruitzicht om ideeën over te brengen, sprak de verdediger van PSG wel aan: “Trainer zijn en ideeën kunnen overbrengen op anderen lijkt me magisch. Daarom is leerkracht één van de beroepen die ik het meest respecteer. Waarden als respect en beleefdheid meegeven aan je kinderen, ik hou daar wel van. Het lijkt me als beginnende coach ook makkelijker een boodschap over te brengen aan jongeren die nog bereid zijn om te luisteren dan meteen voor volwassenen te staan die keuzes in vraag stellen.”

Eden Hazard niet

Meunier gaf aan dat Dries Mertens, Axel Witsel en Romelu Lukaku ook al interesse toonden. Nu komen daar nog Jan Vertonghen, Nacer Chadli, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Divock Origi, Michy Batshuayi, Christian Kabasele, Dennis Praet, Thibaut Courtois, Matz Sels, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen en Dedryck Boyata bij.

Opvallend: aanvoerder Eden Hazard staat niet in dit lijstje.