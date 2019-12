Vladimir Poetin: al twintig jaar aan de macht met dank aan een reeks ontplofte flats door ‘Tsjetsjeense terroristen’

Op 31 december is het exact twintig jaar geleden dat Vladimir Vladimirovitsj Poetin (67) president van Rusland werd. Nochtans was de onopvallende ex-KGB-agent vóór zijn verkiezingsoverwinning erg onpopulair. Tot een reeks bomaanslagen daar verandering in bracht. Bomaanslagen die officieel gepleegd werden door Tsjetsjeense terroristen, maar waarvan experts het best mogelijk achten dat het Kremlin er zelf een vinger in had.