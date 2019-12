Na drie jaar strijden: jongen (9) kan tranen van geluk niet bedwingen wanneer hij zijn kankerbehandeling afrondt

15 december is een dag die de negenjarige Steven Cotter uit Oklahoma niet snel zal vergeten. Op die zaterdag nam de jongen voor de laatste keer medicatie voor zijn chemotherapie en werd hij kankervrij verklaard. Een gelukzalig moment waarbij hij zijn tranen van geluk niet kon bedwingen.

De strijd begon drie jaar eerder, in augustus 2016. Toen werd bij Cotter acute lymfatische leukemie vastgesteld. Sindsdien nam hij dagelijks zijn medicatie, tot afgelopen zaterdag dus de laatste medicijnen volgden. Zijn moeder Ashley filmde het heuglijke moment, terwijl de rest van het gezin door het dolle heen was.

Op tafel stond overigens een enorme hoeveelheid lege potjes medicatie die ze in de afgelopen jaren hebben gespaard. “En dit is maar een fractie van wat hij in drie jaar moest nemen”, aldus zijn moeder. “Hij streed met een lach op het gezicht en opgeheven hoofd. Ik kan momenteel niet trotser zijn!”

