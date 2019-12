Thibaut brengt eerbetoon aan overleden broer Maxime (14) die overleed bij tragisch ongeluk

Op 17 september 2019 overleed de veertienjarige Maxime Van Haute na een tragisch ongeval in Kluizen, een deelgemeente van Evergem. De tiener was op weg naar school toen hij op een gewestweg plots werd aangereden. Zijn broer Thibaut kwam op het idee om een nummer voor hem te schrijven als eerbetoon. “In muziek kun je jezelf uiten, het is anders dan zomaar praten”, vertelt hij bij Studio Brussel-presentatoren Eva De Roo, Fien Germijns en Joris Brys. Nadien mocht hij het nummer ook live brengen.