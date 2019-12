Bart Tommelein is kandidaat-partijvoorzitter bij Open VLD. Wie is de ‘Kennedy van de kust’ die zijn partij wil kalmeren?

Is met Bart Tommelein (57) de ultieme kandidaat-voorzitter bij Open VLD opgestaan? De ‘Kennedy van Oostende’ is alleszins goed in communiceren. En ook in kalmeren, zegt zijn vrouw. Komt van pas voor een partij die intern verdeeld is. En hij heeft al ervaring als partijvoorzitter. Bij de Volksunie-jongeren, weliswaar. “Ja, hij heeft het in zich. Hij is voorzittersmateriaal.”