Droogte was afgelopen zomer uitzonderlijk in 96 gemeenten

De droogte van afgelopen zomer was uitzonderlijk in 96 Vlaamse gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld).

De hitte van 24 en 25 juli was uitzonderlijk, met een verhoogd risico op zonschade of zonnebrand in de fruitsector. Dat bleek al uit een eerder advies van het KMI. Nu stelt het instituut dat er ook sprake was van een uitzonderlijke droogte tussen 15 juni en 30 september. Dat wil zeggen dat de situatie pas elke twintig jaar of meer voorkomt.

Nu is nog een inschatting van de totale schade en van de gemiddelde schade per landbouwer nodig. Dan kan de erkenningsprocedure als landbouwramp worden opgestart.

Er werden volgens Crevits om en bij de 6.800 pv’s en expertenverslagen ingediend. Het aantal betrokken landbouwers is wellicht wat lager. De pv’s zullen de volgende maanden verwerkt worden.