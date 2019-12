Mechelen en Bonheiden testen slimme volgverlichting

Mechelen / Bonheiden - De stad Mechelen en de gemeente Bonheiden hebben een fietspad langs de N15, tegenover de Nekkerhal, voorzien van slimme volgverlichting. Die wordt sterker wanneer er fietsers of voetgangers voorbijkomen, maar worden gedimd tot 20 procent wanneer er niemand is. Het is de eerste keer dat dit type verlichting in België wordt getest.

Het traject van 2,2 kilometer wordt vaak gebruikt door Bonheidense jongeren die naar Mechelen afzakken om te fuiven. Uit een rondvraag bij Mechelse jongeren bleek dat veilig op stap gaan gepaard gaat met een goede verlichting. “Dat dit het resultaat is van een participatietraject met jongeren, vinden we zeer belangrijk”, zegt Mechels schepen van Jeugd Abdrahman Labsir. “Zo merken zij meteen dat we ook effectief aan de slag gaan met hun opmerkingen.”

Mechelen en Bonheiden sloegen daarop de handen in mekaar en hebben het traject richting fuifzalen en binnenstad voorzien met slimme verlichting. Die staat standaard voor twintig procent aan, maar wanneer een sensor beweging detecteert, stijgt de verlichting naar honderd procent. De gegevens worden ook opgeslagen, waardoor netbeheerder Fluvius weet op welke momenten er meer nood is aan verlichting en hier eventueel kan op inspelen door de verlichting dan altijd volledig aan te zetten. Eén piekmoment is ongetwijfeld het einduur van fuiven in nabijgelegen zalen De Loods of De Club.

“Mechelen is met plezier in dit project gestapt omdat we willen blijven innoveren maar enkel technologie willen inzetten die een meerwaarde voor ons heeft”, zegt Marina De Bie, Mechels schepen van Klimaat en Milieu, Energie, Duurzaamheid en Slimme Stad. “De intelligente verlichting volgt de fietser, dat is een primeur voor ons land.”

“Het veiligheidsgevoel zal hierdoor enorm vergroten”, zegt ook Bart Vanmarcke, Bonheidens schepen van ICT en mobiliteit. “We werken hier aan slimme digitale mobiliteit. De kerstvakantie is een goed moment om dit project te testen, er zal ongetwijfeld heel wat (nachtelijk) verkeer zijn op dit traject de komende weken.”

Het project is een samenwerking tussen de twee gemeenten, Fluvius, imec en VLAIO en kost 242.000 euro, waarvan de hoofdbrok gesusidieerd wordt door onder meer VLAIO. Mechelen en Bonheiden passen samen nog 48.000 euro bij.