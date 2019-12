Premier League-statistieken van het decennium: Jamie Vardy het dodelijkst, Eden Hazard en Romelu Lukaku bij de beste schutters

Bij de start van dit decennium bedroeg de recordsom voor een transfer in de Premier League nog geen 40 miljoen euro, draaide Portsmouth nog vlotjes mee bovenin en was Manchester City nog aan haar opgang als topclub bezig. Deze en andere statistieken geven een beeld van hoe de Premier League veranderde tussen 2010 en 2020.

Eindejaar komt in zicht en dat betekent lijstjes. Ook de BBC heeft een interessant lijstje met statistieken over de Premier League vrijgegeven.

Met Manchester City als meest succesvolle ploeg van de afgelopen 10 jaar, is het geen verrassing dat ook Pep Guardiola het lijstje topt van coaches met het meeste punten per wedstrijd. Opvallend: Alex Ferguson nam in juni 2013 al afscheid bij Manchester United, maar de Schot blijft toch stevig op de tweede plek staan.

Belgische trefzekerheid

Romelu Lukaku in zijn Everton-periode Foto: Photo News

In het lijstje van de beste schutters in de Engelse competitie vinden we twee Belgen terug. Romelu Lukaku staat op de vierde plek. Hij scoorde 113 keer voor Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Ook Eden Hazard nestelt zich in de top-10 tussen Olivier Giroud en Jamie Vardy met zijn 85 doelpunten voor Chelsea. Sergio Aguero staat afgetekend bovenaan met 173 doelpunten. De spits van Manchester City houdt hiermee Harry Kane (134 goals) en Wayne Rooney (114 goals) af.

Leicester-spits Jamie Vardy doet het met 96 doelpunten helemaal niet slecht. Hij mag zich wel statistisch de “dodelijkste aanvaller’ noemen. Vardy heeft namelijk het hoogste percentage van schoten op doel die effectief een doelpunt opleverden met 23,3 %. Bijna 1 op de 4 keer dat de ploegmaat van Tielemans en Praet op doel schoot, was het dus raak.

De andere statistieken kan u hier raadplegen.