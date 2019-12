Ticketprijzen AA Gent - AS Roma te hoog? “We hebben lagere prijzen gekozen dan tegen Tottenham!”

De ticketprijzen voor de terugwedstrijd van AA Gent in de 1/16-finales van de Europa League tegen de Italiaanse topclub AS Roma worden door de Buffalo-fans niet bepaald op gejuich onthaald. De prijzen variëren van 35 € tot 85 € en dat is voor veel Gentse supporters net iets teveel van het goede. Op sociale media stak er meteen heel wat protest op. Vooral het ontbreken van een specifiek kindertarief stoot op nogal wat onbegrip.

Toch verdedigt AA Gent vurig haar prijspolitiek bij monde van Patrick Lips (directeur Communicatie): “Dit is uiteraard een absolute topaffiche. AS Roma is een vaste klant op het allerhoogste niveau en komt in principe vooral in de Champions League uit. Logisch dat we dan hogere prijzen vragen dan de vorige rondes.”

“Anderzijds hebben we lagere prijzen gekozen dan tegen Tottenham”, argumenteert Lips de gekozen prijszetting. “Bovendien konden onze fans ook al genieten van drie gratis wedstrijden: de galawedstrijd tegen AZ Alkmaar en onze twee eerste voorrondes in de Europa League. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit faire prijzen zijn en dat onze fans begrip zullen tonen voor deze beslissing.”

AA Gent verwacht trouwens nog voor het einde van deze week meer informatie te kunnen verspreiden omtrent de heenwedstrijd in het ‘Stadio Olimpico’: “We zijn volop in overleg met AS Roma en hopen nog voor het weekend onze fans meer inlichtingen te kunnen verschaffen over de praktische afspraken voor deze partij”, aldus nog Patrick Lips.