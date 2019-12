Kamer gaat hoorzittingen houden over dreigend tekort aan militairen

De Kamercommissie Landsverdediging houdt in januari hoorzittingen over het dreigende tekort aan militairen. De komende jaren gaan duizenden militairen met pensioen en het leger kampt nu al met een personeelstekort.

De rekrutering van jonge militairen is één van de grootste uitdagingen waarmee de minister van Defensie de komende jaren geconfronteerd zal worden. Tegen 2024 zouden meer dan 11.000 militairen, of zowat 40 procent van het personeelsbestand, het leger verlaten.

Voorzitter van de Kamercommissie Landsverdediging Peter Buysrogge (N-VA) zei woensdag dat er in januari hoorzittingen komen met de generale staf, de legervakbonden en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten Actiris, Forem en VDAB.

De Kamercommissie keurde woensdag het legercontingent goed voor volgend jaar, het maximaal aantal militairen dat op een dag in het betrokken jaar ingezet kan worden. Volgens de grondwet moet dat aantal elk jaar vastgelegd worden. Voor volgend jaar gaat het om 27.249 militairen, van wie 25.430 militairen behoren tot het actieve kader of leerling zijn. 440 actieve militairen vallen buiten die “enveloppe” - het gaat dan bijvoorbeeld om de militairen die ingezet worden bij het koninklijk paleis of het parlement. Daarnaast zijn er nog eens 1.379 reservisten. De plenaire Kamer zal het contingent donderdag goedkeuren.