Onduidelijkheid over diploma Proximus-ceo “fout van communicatiedepartement”

De verwarring over de achtergrond van de nieuwe topman van Proximus, Guillaume Boutin, is ontstaan door een “fout van het communicatiedepartement”. Dat zegt het bedrijf. Bij zijn aanwerving zijn alle diploma’s gecontroleerd, benadrukt Proximus.

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) vroeg duidelijkheid over een opleiding bij de Franse businessschool INSEAD. Het zakenmagazine Trends schreef eerder deze maand dat Proximus informatie over een opleiding van Boutin op zijn website aanpaste. Boutin heeft geen “executive MBA”, maar volgde bij INSEAD wel een kortere opleiding toen hij in het management van Vivendi zetelde.

Proximus zegt nu de verwarring te begrijpen, en verduidelijk dat “door een materiële fout van het communicatiedepartement, het INSEAD Customer Specific Program for executives sinds 2017 verkeerdelijk als ‘executive MBA’ werd vermeld op de Proximus website”.

Het telecombedrijf benadrukt nog dat voor zijn benoeming als CEO alle diploma’s van Boutin gecontroleerd werden door headhunter Russel Reynolds. “Dezelfde checks waren vroeger al gebeurd in 2017 door een tweede Executive Searcher bij zijn aanwerving als Chief Consumer Market Officer.”

“Het is voor iedereen vanaf het begin duidelijk dat de bijkomende opleiding, die Dhr. Boutin bij INSEAD volgde, een programma voor hogere kaderleden van Vivendi was en niet de INSEAD executive MBA als dusdanig”, luidt het voorts. “In zijn interviews en assessments heeft Dhr. Boutin hier nooit enige twijfel over gecreëerd.”

LEES OOK. Onduidelijk of nieuwe Proximus-CEO wel juiste diploma’s heeft