Frank Vercauteren is ambitieus voor bekerclash: “Anderlecht kan niet zeggen dat Club Brugge favoriet is”

Anderlecht speelt donderdag tegen Club Brugge de match van het jaar. De wedstrijd die het seizoen moet redden. Frank Vercauteren koestert sterke hoop Kompany en Chadli te recuperen, maar wil de druk afhouden voor de partij. “Winnen tegen Club zou een enorme boost zijn.”

Het Lotto Park is uitverkocht en de slechte resultaten in de competitie zijn even vergeten. Anderlecht wil er morgenavond een echte cup-match van maken. Ook al is Club Brugge de grote favoriet. “Goh, kun je als Anderlecht zijnde zeggen dat Club Brugge de favoriet is?”, repliceerde Vercauteren. “Ik vind van niet. Op papier is dat misschien zo, maar we zullen zien in die ene match. Natuurlijk kennen we de kwaliteiten van Brugge. We zagen hen ook bezig in de Champions League en dat is de realiteit, maar we weten waaraan we moeten werken om de kloof te dichten. Vroeger stond Anderlecht verder dan zij en nu niet meer, maar we moeten niet aan het verleden denken.”

Vercauteren met ‘veldtrainer’ Simon Davies. Foto: Photo News

Als Anderlecht verliest is het seizoen wel quasi gedaan. Vijf dagen voor kerstmis. Dan is het bekeravontuur over en Play-off 1 is zowat onhaalbaar. “We willen doorgaan: dat is duidelijk. Het is belangrijk voor het vervolg van het seizoen en de ambitie van de club. Winnen tegen Club Brugge zou ons duidelijk een boost geven, maar het zal niet het definitieve keerpunt zijn van het seizoen. Voor bepaalde mensen, zeker voor de fans, is dit een heel belangrijke wedstrijd. Voor mij ook, maar elke match is belangrijk. Als we uitgeschakeld worden, stopt het seizoen niet, hé. Dan moeten we blijven doorgaan. Liefst naar Play-off 1, maar zelfs in Play-off 2 zijn er nog zaken te winnen. Als de ambitie wegvalt, kun je beter stoppen.”

Getraind op penalty’s

Het kan zijn dat het morgen een zenuwslopende wedstrijd wordt. Wie weet eindigt het duel zelfs op penalty’s en de vraag is dan of het jonge Anderlecht daar klaar voor is. De vele tieners trapten nog nooit strafschoppen op zo’n moment. “Tja, er gaan jonge gasten moeten trappen als het zover komt, want er zijn bijna geen andere spelers”, vervolgde Vercauteren. “Bij de vorige bekerwedstrijd hebben we al gevraagd wie die verantwoordelijkheid wou nemen. Om de eerste twee penalty’s te trappen waren er direct veel kandidaten. Geen probleem. We hebben er zelfs op getraind, maar de exacte omstandigheden kun je natuurlijk niet nabootsen.”

In het beste geval recupereert Anderlecht ervaren spelers als Vincent Kompany en Nacer Chadli. Zij staan te springen om te spelen, maar 120 minuten voetballen zal misschien wat veel zijn. “Kompany staat verder dan Chadli”, besloot de coach. “Nacer had na een training een reactie en moest even wat gas terugnemen. We zullen zien, want beide spelers trainen nog altijd gecontroleerd. Natuurlijk zou het belangrijk zijn om hen erbij te hebben, want ze kunnen de ploeg helpen sturen.”

