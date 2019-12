Ierse Emily O’Reilly opnieuw verkozen als Europees ombudsman

De Ierse Emily O’Reilly is woensdag door het Europees Parlement opnieuw verkozen als Europees ombudsman. Sinds juli 2013 neemt ze als eerste vrouw de post waar, nu mag ze zich dus opmaken voor een nieuw mandaat van vijf jaar waarin ze onderzoek mag voeren naar mogelijk gebrekkige procedures bij de instellingen, diensten, agentschappen en andere organen van de Europese Unie. Ze kan op eigen initiatief een onderzoek beginnen, of na klachten van EU-burgers.

O’Reilly kreeg in Straatsburg de steun van 320 parlementsleden, op een totaal van 600 die hun stem uitbrachten. Ze had drie stemrondes nodig om haar vier uitdagers te verslaan.

De Ierse was in een voormalig leven journaliste en werd in 2013 de eerste vrouwelijke Europese ombudsman. Ze verving toen Nikiforos Diamandouros tijdens het laatste jaar van zijn mandaat en werd in 2014 verkozen voor een eerste vol mandaat van vijf jaar. Daar mag ze nu dus een verlengstuk aan breien.

In 2018 behandelden de diensten van de Europese ombudsman meer dan 2.000 nieuwe klachten, bovenop meer dan duizend vragen om informatie. Een groot deel van de afgesloten dossiers ging over transparantie, vooral wat betreft de toegang tot documenten en informatie.