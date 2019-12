Marc Degryse en Hein Vanhaezebrouck stellen voor Clasico hun ideale elf samen uit kernen van FC Barcelona en Real Madrid

Vanavond om 20u wordt in Spanje de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid gespeeld. Een onvervalste topper tussen de twee leiders in de Primera Division die deze keer onder politieke hoogspanning wordt afgewerkt. Maar sportief vooral een duel om likkebaardend naar uit te kijken tussen twee kernen die uitpuilen van het talent, helaas is de geblesseerde Eden Hazard er niet bij. Bij Playsports blikken Marc Degryse en Hein Vanhaezebrouck vooruit en de twee analisten stellen hun ideale elf samen uit de twee kernen. Een lastige keuze, zo blijkt.