Oeps: dief maakt grote blunder tijdens overval in tankstation

In het Russische Novosibirsk heeft een overvaller laten zich opmerken door een flinke blunder in een tankstation. De man kon zaterdag een werknemer in de zaak aanvankelijk overmeesteren door pepperspray in zijn gezicht te spuiten. Toen wat later een dame binnenstormde terwijl hij de kassa probeerde leeg te maken, ging het mis: de man spoot het traangas per ongeluk in zijn eigen richting. Een meevaller voor de vrouw, die zo in staat was om de man uit de zaak te verjagen.