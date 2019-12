Philippe Clement legt de druk voor bekerduel bij Anderlecht en countert transfergeruchten: “Prijs-kwaliteit moet alles evenredig blijven”

Opsteker voor Philippe Clement en Club Brugge: morgen loopt Krépin Diatta er normaliter opnieuw bij in de geladen bekerwedstrijd tegen aartsrivaal Anderlecht. Een wedstrijd waar de coach vol vertrouwen naar toe leeft: “Je mag ons gerust favoriet noemen: voor Anderlecht is het nog meer dan voor ons een match van alles of niets.”

LEES OOK. Frank Vercauteren is ambitieus voor bekerclash: “Anderlecht kan niet zeggen dat Club Brugge favoriet is”

Krépin Diatta zit in de selectie nadat de Senegalees de wedstrijden tegen Real Madrid en KV Mechelen moest missen. “Diatta heeft getraind, en we zullen zien of hij morgen kan spelen”, bleef Philippe Clement nog enigszins vaag op zijn persconferentie.

“Blij dat we van gezaag af zijn”

Het zou alleszins wel een goede zaak zijn. Ondanks het feit dat de verschillen tussen Club Brugge en de aartsrivaal uit Brussel nog nooit zo groot waren, blijft de verplaatsing naar Anderlecht natuurlijk een zaak op zich. De hoogste drempel werd vorig seizoen genomen: Club ging er toen voor het eerst in meer dan twintig jaar winnen. “Ik ben vooral blij dat het gezaag over die statistiek over is”, lacht Clement. “Zelf heb ik al twee of drie keer gewonnen op Anderlecht en met Genk werd ik er kampioen. Voor ons is dit een verplaatsing als een andere.”

Als Club doorgaat, is het torenhoog favoriet om de Croky Cup te winnen. “Ik heb mijn spelers gezegd dat ze bezig moeten zijn met de weg naar onze einddoelen. Niet met de einddoelen zelf. Het blijft zaak om onszelf steeds beter te maken”, hamerde Clement. “De dubbel is een grote uitdaging voor de groep: het is van 1996 geleden en ons nog maar twee keer gelukt. Als we de dubbel kunnen pakken, schrijven we geschiedenis. Maar het is een lange weg.”

“Je mag ons gerust favoriet noemen”

“Voor Anderlecht is het nog meer dan voor ons een match van alles of niets. Ze gaan er een echte cupmatch van willen maken. Maar ik steek geen energie in wie wel of niet zal spelen bij de tegenstander, we zorgen dat we op alles voorbereid zijn. Je mag ons gerust favoriet noemen, maar dat is dan op basis van wat mijn spelers de laatste maanden allemaal gepresteerd hebben.”

“De jongens mogen gewoon niet denken dat ze op één been door de competities zullen gaan. Als dat gebeurt, gebruik ik enkel de gasten die er op twee benen zullen staan. We staan waar we staan door er elke match vol voor te gaan. En dat mogen we niet laten verzwakken.”

“Batshuayi of Benteke? Alles moet evenredig blijven”

Morgen staan er met Mignolet, Vanaken, Mechele, Kompany en Chadli mogelijk vijf Rode Duivels op het veld. Hoogconjunctuur bij onze Belgische clubs: een paar jaar geleden was zo’n scenario ondenkbaar. En de geruchten over een eventuele toptransfer van Batshuayi of Benteke naar Club Brugge zwellen tegenwoordig enkel maar aan.

“Op elke naam of gerucht reageren doen we niet”, hield Clement de boot af. “De transfers worden binnenskamers besproken met Bart en Vincent. We zijn niet specifiek op zoek naar Rode Duivels, wél naar kwaliteit. En de transferperiode in de winter is een hele moeilijke. Prijs-kwaliteit moet alles evenredig blijven en het geheel moet betaalbaar zijn”, aldus Clement.

“Je mag ook niet vergeten dat de jongens die de laatste maanden die prestaties neergezet hebben totaal nog niet over hun top zijn. Er is nog ruimte voor progressie. Ondertussen weten jullie ook dat ik graag met jonge spelers werk.”

LEES OOK. Hein Vanhaezebrouck over ‘brave maar ambitieuze’ Clement: “De vraag is: zal hij ook Club Brugge snel verlaten bij een aantrekkelijk bod?”