GERUCHTEN. Liverpool shopt bij RB Salzburg, Sofyan Amrabat is rond met Napoli

De wintermercato komt eraan, dus steken de transfergeruchten de kop op. Een overzicht met de voornaamste

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft Sofyan Amrabat een akkoord gevonden met Napoli. De Marokkaanse international staat officieel nog onder contract bij Club Brugge, maar werd dit seizoen gehuurd door Hellas Verona. Nu zou Napoli 15 miljoen euro betalen voor de diensten van de middenvelder om hem deze zomer over te nemen.

Leegloop dreigt bij Red Bull Salzburg

In januari zou Takumi Minamino de overstap maken van Red Bull Salzburg naar Liverpool. De Japanse middenvelder legt woensdag zijn medische testen af en tekent dan een deal voor 5 jaar. The Reds leggen dan onmiddellijk de opstapclausule van 8,5 miljoen euro op tafel volgens Skysport.

Takumi Minamino zwicht voor Liverpool Foto: AP

Nog bij Salzburg heeft Erling Haaland de Europese topclubs voor het uitkiezen. De Noorse spits van 19 heeft een aanbod gekregen van Manchester United, Juventus en Borussia Dortmund. Ook Champions League-revelatie RB Leipzig staat in dat rijtje. Volgens zijn makelaar Mino Raiola heeft zijn poulain maar één wens: “Hij wil gewoon basisspeler zijn.”

In Italië staat doelman Gianluigi Buffon op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Juventus volgens Football Italia. De 41-jarige Italiaan zou nog eens verlengen tot 2021. Ook Chelsea denkt aan de toekomst. The Blues maken er een prioriteit van om Tammy Abraham en Fikayo Tomori langer aan zich te binden. Voor beide youngsters zou een nieuw contract van 5 jaar klaarliggen, weet The Guardian. Callum Hudson-Odoi en Mason Mount hebben hun krabbel al gezet.

Carlo Ancelotti lonkt naar Everton Foto: REUTERS

Ook de trainerscarrousel draait op volle toeren. Everton zette begin december coach Marco Silva aan de deur. Zijn plek zou nu ingenomen worden Carlo Ancelotti . De Italiaan werd het slachtoffer van de slechte resultaten van het zwalpende Napoli. Hij zou woensdag een akkoord gevonden hebben op Goodison Park.

Mikel Arteta ligt in polepositie om het roer van Freddie Ljungberg over te nemen bij Arsenal. De Spanjaard is nu nog aan het werk als assistent-coach van Pep Guardiola bij Manchester City. Als ex-Gunner is Londen geen onbekend terrein voor Arteta.