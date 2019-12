Trump schreeuwt onschuld uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag, uren voor een historische stemming van het Congres over zijn aanklacht, opnieuw gezegd dat hij “niets verkeerds heeft gedaan”.

“Kun je geloven dat ik vandaag zal worden aangeklaagd door radicaal links, de Democraten die niets doen, terwijl ik niets misdaand heb! Het is verschrikkelijk (...) Het zou nooit meer een andere president moeten overkomen. Zeg een gebed!”, zei de Amerikaanse president woensdag.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democraten, komt woensdag samen voor een debat van zes uur dat zal leiden tot de stemming over de twee beschuldigingsartikelen gericht tegen de Republikeinse president: machtsmisbruik en belemmering van de goede werking van het Congres.

De stemming over een procedure tot afzetting van de president, de derde in de geschiedenis van de Verenigde Staten, wordt op zijn vroegst in de late namiddag verwacht na ten minste zes uur debat.

De Democraten, die een meerderheid vormen in het lagerhuis, beschuldigen Donald Trump ervan zijn macht te hebben misbruikt voor persoonlijke politieke doeleinden, met name door militaire hulp aan Oekraïne te bevriezen om dit land te dwingen onderzoek te voeren naar Joe Biden, zijn potentiële rivaal voor de presidentsverkiezingen in 2020.

Als hij woensdag wordt aangeklaagd, is het aan de Senaat om het proces van de president te organiseren, waarschijnlijk in januari. Omdat het hogerhuis in handen is van de Republikeinen, zou de miljardair vervolgens worden vrijgesproken.

