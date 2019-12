Modernisering Pandur-voertuigen liep “vertraging” op

Defensieminister Philippe Goffin geeft toe dat er “vertragingen” zijn geweest in het moderniseringsprogramma voor de Pandur-pantservoertuigen van het leger. Hij wijt die complicaties aan de “complexiteit” van de operatie en de daaraan gekoppelde contracten.

Ondanks een update van 31 miljoen euro zijn 38 gepantserde Pandur-voertuigen van Defensie niet meer veilig genoeg om ingezet te worden, blijkt uit documenten die VRT Nieuws kon inkijken. Het gaat om voertuigen van meer dan 20 jaar oud die door de Zwitserse producent grondig vernieuwd worden, maar de nieuwe extra opties maken de binnenruimte erg klein, waardoor onder meer veilig remmen en uitstappen moeilijk zou zijn geworden.

LEES OOK. Update van 31 miljoen euro maakt problemen van pantservoertuigen Belgisch leger alleen maar erger (+)

“Het programma wordt uitgevoerd en de fabrikant werkt nog op het prototype”, bevestigde minister van Defensie Philippe Goffin (MR) woensdagochtend in de Kamercommissie Defensie. “De vaststellingen inzake ergonomie waren gekend bij Defensie”, zei generaal Peter Devogelaere, de kabinetschef van Goffin. “Op een bepaald moment zullen we een keuze moeten maken over de grootte van de chauffeurs”, klonk het nog. Volgens de interne documenten van Defensie zouden bestuurders van de Pandur-voertuigen nog maximaal 168,6 centimeter groot mogen zijn.