Grote zoekactie naar vermiste paraglider

Lubbeek - Boven de bossen van Holsbeek en Nieuwrode, in Vlaams-Brabant, is vanmiddag een paraglider neergestort. Er is een grote zoekactie aan de gang. Boven de regio cirkelde een politiehelikopter maar die is intussen vertrokken.

De politie is momenteel met man en macht op zoek naar een neergestorte paraglider boven de bossen van het Vlaams-Brabantse Holsbeek en Nieuwrode. Getuigen zouden omstreeks 14 uur gezien hebben hoe de parapente van paraglider dichtklapte. Daarop stortte de paraglider naar beneden.

“We zoeken met verschillende ploegen op de grond. ”, zegt korpschef Walter Vranckx van de politiezone Lubbeek.

“Maar het is een uitgestrekt en bosrijk gebied”, klinkt het.

Of de paraglider gewond raakte is nog niet zeker. Mogelijk is de man toch nog veilig kunnen landen, zo luidt het bij de politiediensten. “We sluiten ook niet uit een vrije stijloefening uitvoerde en vlak voor het neerkomen weer is opgestegen. We vragen paragliders die in de buurt waren en iets meer weten dan ook contact op te nemen om eventuele misverstanden uit te sluiten”, zegt korpschef Water Vranckx.