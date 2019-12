Dit zijn de leukste nieuwe trends om je kerstboom mee te versieren

Een kerstboom zonder versiering is uiteraard geen volwaardige kerstboom. Maar hoe kan je die dezer dagen best versieren? Onze videoreporter ging te rade bij Johan Van Maercke, CEO bij kerstwinkel Goodwill M&G. Zijn belangrijkste tip: goudkleurige voorwerpen in de boom verwerken. “Je kan het perfect combineren met alle mogelijke andere kleuren”, aldus Van Maercke.