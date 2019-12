Leerkracht toont klas ultieme truc om te tonen hoe vuil toetsenborden zijn: “Walgelijk!”

Een Amerikaanse lerares was het grondig beu dat ze steeds ziek werd en besloot dat het hoogtijd was om zo veel mogelijk ziektekiemen uit de klas weg te krijgen. Via een eenvoudig experiment probeerde ze de leerlingen te overtuigen dat ze vaker hun handen moeten wassen.

Een aantal diepvrieszakjes en brood, meer had Jaralee Annice niet nodig om de interesse van de kinderen te wekken. De lerares uit Idaho ging aan de slag met vijf sneetjes brood: het eerste werd niet met de handen aangeraakt, het tweede werd door alle kinderen aangeraakt die net hun handen met water en gewone zeep hadden gewassen, het derde werd aangeraakt door kinderen die de handen wasten met desinfecterende gel, het vierde sneetje brood werd aangeraakt door ongewassen handen en het vijfde belandde op de toetsenborden van de laptops in de klas. Nadien werd elke boterham in een diepvrieszakje gestoken en goed afgesloten, elk exemplaar gelabeld met een post-it en nadien weggeborgen.

Drie weken later ging de klas kijken naar wat er was gebeurd met het brood. Het sneetje dat nooit werd aangeraakt bleek nauwelijks veranderd, de andere plakjes waren in verschillende mate beschimmeld geraakt. Eén boterham was helemaal zwart: het sneetje dat de toetsenborden had aangeraakt. De lerares plaatste alle resultaten van “het wetenschappelijke experiment” op Facebook.

Experiment geslaagd? Volgens de leerlingen van de klas en hun ouders wel. “Het is walgelijk! Maar we willen dit bericht laten zien aan iedereen die denkt dat handen wassen niet hoeft of dat een desinfecterend middeltje even goed werkt”, klonk het unaniem. “Goede ouderwetse zeep, dat is de beste keuze.”