Hakenkruisen in Denderleeuw: dader opgepakt en vrijgelaten onder strikte voorwaarden

De man die in het Oost-Vlaamse Denderleeuw hakenkruisen aanbracht op onder meer woningen, is opgepakt door de lokale politie, maar later door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om een 61-jarige man.

Video: TV Oost

In Denderleeuw werden vorige week twee keer hakenkruisen aangebracht. De eerste feiten werden dinsdagmorgen vastgesteld in de Hoogstraat in deelgemeente Iddergem. Het ging toen om omgekeerde hakenkruisen op de gevels van drie woningen en op twee auto’s. Buurtbewoners hadden de lokale politie verwittigd, die een buurtonderzoek voerde om de mogelijke daders te identificeren. In de nacht van donderdag op vrijdag werd hakenkruisen aangebracht op één van de woningen, die net schoongemaakt was. Ook een woning in de Parochiestraat werd gevandaliseerd, en een broodautomaat.

De dader is opgepakt, meldt het parket. “Na intensief onderzoek door de rechercheurs van politiezone Haaltert/Denderleeuw kon een verdachte geïdentificeerd worden. De verdachte, een 61-jarige man uit Denderleeuw, werd in opdracht van het parket gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning van de verdachte werden bezwarende elementen gevonden.” De man legde bekentenissen af. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem vrijliet onder strikte voorwaarden.