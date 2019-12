Mariah Carey toont eerste beelden van stomende ‘All I want for Christmas is you’-clip

Na een kwarteeuw is het eindelijk gelukt: de ultieme kerstklassieker van Mariah Carey staat op nummer één in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dat moet gevierd worden, dacht de Amerikaanse zangeres en dat doet ze met een nieuwe, stomende videoclip van ‘All I want for Christmas is you’. De nieuwe versie van de video gaat op 20 december in première op YouTube, maar Mariah Carey toonde alvast een kort stukje op Instagram. En het belooft alvast een warme kerst te worden, als we de korte preview mogen geloven.