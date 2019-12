Sam Van Rooy, de kroonprins van Filip Dewinter die zelfs voor Geert Wilders te extreem was

Antwerpen -

Vlaams Belang is dinsdagavond na een incident tussen Vlaams Belang-gemeenteraadslid Sam Van Rooy en Hicham El Mzairh (sp.a) opgestapt in de gemeenteraad van Antwerpen. Van Rooy had El Mzairh toegeroepen: “Je bent hier niet in Marokko”, waarop burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn uitval veroordeelde. Het is niet de eerste keer dat Sam Van Rooy ‘cassant’ uit de hoek komt.