Amazon, Apple en Google werken aan standaard voor smarthome

Smarthome-rivalen Amazon, Apple en Google gaan samenwerken aan een open standaard, om de verbinding van verschillende apparaten in een thuisnetwerk te vereenvoudigen. Tot dusver werken geconnecteerde lampen, thermostaten, veiligheidscamera’s of deursloten soms enkel met een systeem van een enkele aanbieder, of zijn ze vaak niet compatibel met elkaar.