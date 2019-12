Vincent “T-Rex” Kompany over zijn dieet, hoe hij blessures wil vermijden en mentale problemen: “Ik ben geen extremist”

Vincent Kompany wordt door Anderlecht klaargestoomd voor de bekerwedstrijd van donderdag tegen Club Brugge. Het gezicht van paars-wit stond dit seizoen al verschillende weken aan de kant, maar voelt zich wel goed in zijn vel. Door een plantaardig dieet, zo blijkt in een interview met de Britse kwaliteitskrant The Telegraph.

“Ik heb de hoeveelheid vlees die ik eet zo verminderd dat ik het eigenlijk nauwelijks nog eet”, aldus de 33-jarige verdediger. “Dezer dagen eet ik meestal plantaardig voedsel. Ik ben geen extremist op dat vlak, maar ik let wel op mijn voeding. Ik eet wel eens rijst of wat ratatouille of plantaardige curry. Mijn proteïnen haal ik uit groenten zoals bonen of erwten. Naarmate ik ouder ben geworden, heb ik geleerd te eten wat mij beter doet voelen. Dat moet altijd het doel zijn.”

Bij The Telegraph zijn ze danig onder de indruk van het fysieke voorkomen van Kompany. “Je zou denken dat hij meer vlees eet dan een Tyrannosaurus Rex”, klinkt het. Maar dat is dus verre van het geval. De gewezen Man City-kapitein volgt een trend in de voetbalwereld waarbij spelers meer en meer overstappen naar een ‘groener’ dieet. Zoals Lionel Messi, Chris Smalling en Hector Bellerin.

“Ik ben op een leeftijd gekomen waarbij ik bereid ben om lekkere dingen te laten om zo een betere en gezondere speler te worden”, aldus ‘Vince the Prince’. “Ik heb mijn lichaam al tot zoveel limieten gepusht terwijl de makkelijkst haalbare veranderingen te bereiken zijn door je dieet. Ik heb het gevoel dat wat ik nu eet een enorme impact heeft op mijn prestaties, kwaliteit van slapen en mijn leven.”

Foto: Photo News

Blessures vermijden

Tussendoor had Kompany het ook over zijn manier van trainen. Hij blijft meestal weg van gewichten heffen om gespierder te worden, tenzij het over blessurepreventie gaat. “Op die manier ontwikkel je spiermassa in je benen, waardoor je peesproblemen vermijdt. Maar het voetbal beweegt meer en meer naar intensief sprinten en vooral het herhalen daarvan, dus te gespierd zijn moet je vermijden.”

Voor de Rode Duivel zijn ‘high-intensity workouts’ dan ook de sleutel tot succes. Plus, mentale weerbaarheid. Dat laatste kan wel eens in gevaar komen door blessures. “De ene na de andere blessure oplopen… Je bent 90 procent en aan het einde van de tunnel, en dan herval je. Dat is moeilijk om mee om te gaan en niet iedereen kan dat. Maar ik heb ook tijd gehad om vooruitgang te boeken met andere ambities. Wanneer mensen zeiden dat ik faalde met iets, wist ik dat ik succes aan het boeken was met iets groters. Daar focus ik me altijd op.”