Illegaal vuurwerkhandeltje opgerold: drie minderjarigen opgepakt

Brussel - De lokale politie van de zone Brussel-West heeft drie minderjarigen opgepakt die een illegaal handeltje in vuurwerk hadden opgezet. Daarbij werd er ook ongeveer 50 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen.

De drie minderjarigen uit Sint-Jans-Molenbeek brachten het vuurwerk aan de man via sociale media. Op een publiek toegankelijk Facebookprofiel werden verschillende soorten vuurpijlen in de kijker gezet aan de hand van demonstratiefilmpjes en foto’s. Onder andere de “mortier”, een pyrotechnisch voorwerp dat bij openbare ordeverstoringen vaak gebruikt wordt tegen de ordediensten, ging vlot over de toonbank. De verkoop zelf gebeurde aan de uitgang van metrostation Beekkant.

De drie verkopers konden geïdentificeerd worden op basis van doorgedreven observaties en telefonieonderzoek, onder leiding van de dienst Jeugd en Gezin en de dienst Bijzondere wetten (ECOSOC) van de politiezone. Bij een huiszoeking in de opslagplaats van de bende heeft de politie ook nog zo’n 50 kilogram vuurwerk in beslag genomen, waaronder twee kisten met 800 “mortier”-vuurpijlen. Het Facebookprofiel werd offline gehaald, verschillende kopers werden op het matje geroepen en hun vuurpijlen in beslag genomen.

“We willen iedereen eraan herinneren dat het gebruik van vuurwerk volledig verboden is op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, behoudens toelating van de overheid”, zegt politiewoordvoerster Caroline Vervaet.

“Iedereen die in het bezit van vuurpijlen of bommetjes wordt aangetroffen, zal worden gesanctioneerd op basis van het algemene politiereglement en zal zijn vuurwerk moeten afstaan. De politiezone zal de komende weken haar controleacties verderzetten.”

De politie wil iedereen die toch illegaal vuurwerk heeft gekocht nog bijkomend waarschuwen. “De vuurpijlen voldoen vaak niet aan de veiligheidsvoorschriften en kunnen een gevaar betekenen voor jezelf, je naasten en alle andere omstanders”, klinkt het.