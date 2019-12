Emotioneel moment op eerste dag ‘Warmste Week’: mama Ann vraagt ABBA aan voor overleden zoontje Andrès

Mechelen -

Een halfjaar geleden sloeg het noodlot hard toe voor Ann Schokaert (42) uit Mechelen. Haar zoontje Andrès - “een pracht van een kind” - overleed op negenjarige leeftijd aan een plotse hersenbloeding. De alleenstaande mama wil lotgenoten die een dierbare verliezen steunen en zamelde een fors bedrag in voor vzw Saying Goodbye. Dat geld overhandigde ze woensdag in Kortrijk en vroeg daarbij ‘Waterloo’ van ABBA aan, het lied waarop Andrès een week voor zijn overlijden nog op stond te dansen op het schoolfeest.