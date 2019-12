Eerste Chinese e-SUV die op Belgische markt komt, haalt hoogste veiligheidsscore. Kan China slechte reputatie nu definitief van zich afslaan?

De MG ZS EV, de eerste elektrische SUV van Chinese makelij die op de Belgische markt gebracht wordt, heeft de maximale veiligheidsscore van vijf sterren behaald bij tests door crashtestinstituut Euro NCAP. En dat is uitzonderlijk, zeggen autospecialisten. Want Chinese auto’s hadden in het verleden geen al te beste reputatie als het op veiligheid aankomt.