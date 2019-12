Honderden Catalaanse manifestanten blokkeren wegen naar Camp Nou in aanloop naar Clasico tussen Barcelona en Real

Honderden Catalaanse separatistische manifestanten hebben woensdagavond de wegen rond Camp Nou geblokkeerd, waar om 20 uur de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid moet doorgaan. De topper in de Spaanse Primera Division zou eigenlijk al op 26 oktober gespeeld worden, maar werd toen uitgesteld na aanhoudende onlusten in Barcelona. Dat protest kwam er door de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten.

Het was de onafhankelijkheidsbeweging Tsunami Democratic die woensdag opriep tot massale manifestatie in het kader van de Clasico, maar die beweging riep wel op om de wedstrijd gewoon te laten doorgaan en spelers en publiek door te laten naar het stadion. De sfeer rond Camp Nou was in de namiddag vreedzaam, maar de wegen zijn wel geblokkeerd door de manifestanten, die hun slogans scanderen en spandoeken uitrollen met “Vrijheid, rechten en zelfbeschikking”.

“We moeten van de uitstraling van deze wedstrijd gebruikmaken om de hele wereld bewust te maken van onze situatie”, zegt Antoni Rabull, een 73-jarige gepensioneerde activist ter plaatse. Intussen is de spelersbus van de bezoekers wel zonder problemen aangekomen in het stadion.

Barcelona en Real Madrid, de club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard, tellen beide 35 punten. De winnaar van het duel komt alleen de leiding. Bij Real staat Courtois in doel, Hazard herstelt nog van een blessure.

Foto: EPA-EFE