Wie zien we daar op het strand van Sint-Anneke? Yannick Carrasco!

Wie woensdagochtend een wandeling maakte op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen, had het geluk om een Rode Duivel tegen het lijf te lopen. Niemand minder dan Yannick Carrasco (26).

De flankspeler van het Chinese Dalian Yifang is niet geblesseerd, maar kwam er zijn conditie onderhouden en een balletje trappen met een team van Move To Cure, de praktijk van kinesist Lieven Maesschalck.

Carrasco staat open voor een transfer terug naar Europa. “Ja, waarom niet?” zei hij na de interland met de Rode Duivels tegen Cyprus. Het seizoen in China zit erop sinds 1 december en herbegint pas in maart. Carrasco was in 25 competitiematchen goed voor zeventien doelpunten en acht assists, plus negen gele kaarten. Dat leverde een negende plaats op voor Dalian Yifang.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

