Jong geleerd: broer (4) en zus (6) kopen voor meer dan 600 euro aan kerstcadeaus via slimme speaker

Veronica Harvey (26) dacht even dat ze vroege kerstcadeaus had gekregen van familie toen er pakjes bleven arriveren. Maar even later barstte de jonge moeder toch in woede uit. Haar kinderen Aryss (6) en Cameron (4) hadden tientallen pakjes besteld: onder andere Barbiepoppen, een Barbie Droomhuis, PJ Masks en… een “hele berg” batterijen, zo’n 48 stuks. Toen ze haar kinderen aan de tand voelde om te weten hoe ze alles hadden besteld, kwam de waarheid aan het licht. Aryss en Cameron hadden het simpelweg een Alexa, de slimme speaker van Amazon gevraagd. Kostprijs: een slordige 650 dollar.