Koninklijke familie voltallig op kerstconcert, en dat is bijzonder

Een unicum op het koninklijk paleis: voor het eerst sinds zijn troonsbestijging in 2013 is koning Filip erin geslaagd de voltallige koninklijke familie naar het jaarlijkse kerstconcert te halen. Ook zijn broer prins Laurent, die in eerste instantie beweerde “geen tijd” te hebben.

Koning Filip en koningin Mathilde bieden elk jaar een kerstconcert aan aan de mensen die hen het aflopende jaar hebben geholpen bij hun werkzaamheden. Ook nodigen ze familieleden uit die – al even traditioneel – bij de start van de avond eerst bij een kerstboom en -stal poseren. De voorbije zes keer leverde dat foto’s met veel afwezigen op. Maar nu was de koninklijke familie voltallig aanwezig.

De familiefoto. Foto: Belga

De koninklijke familie had zich verzameld rond de zittende koning Albert en koningin Paola, die de ouderdom beginnen te voelen. Om hen heen stonden koning Filip, prinses Astrid en – verrassend ook – prins Laurent. Die ging eerst niet komen wegens “geen tijd” en andere privé-afspraken. Last minute meldde hij zich toch aan met zijn echtgenote Claire en dochter Louise (15), de oudste van hun drie kinderen.

Kerstconcert op het paleis. De koninklijke familie staat verzameld rond de zittende koning Albert en koningin Paola: o.a. koning Filip, prinses Astrid en -verrassend ook- prins Laurent. Die ging eerst niet komen wegens “geen tijd”. Hij is hier met vrouw Claire en dochter Louise. pic.twitter.com/HWlxusrA9y — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) December 18, 2019

De vier kinderen van Filip en Mathilde waren ook present: Elisabeth (18), Gabriël (16), Emmanuel (14) en Eléonore (11). Voor Elisabeth is de kerstvakantie al anderhalve week bezig – de Christmas Break op haar school in Wales duurt vier weken. Het kerstconcert vond overigens plaats in de troonzaal van het koninklijk paleis, waar zij op 25 oktober nog werd gevierd voor haar 18de verjaardag. Ook toen was de koninklijke familie stevig vertegenwoordigd.

Ook aanwezig: prinses Elisabeth. Haar kerstvakantie is al anderhalve week bezig. De “Christmas Break” op haar school in Wales duurt 4 weken. Het kerstconcert vindt plaats in de troonzaal van het koninklijk paleis, waar zij op 25 oktober nog werd gevierd voor haar 18de verjaardag. pic.twitter.com/hj2ctaZnTm — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) December 18, 2019

Het is overigens voor het eerst sinds zijn troonsbestijging in 2013 dat koning Filip erin geslaagd is de voltallige koninklijke familie naar het kerstconcert te krijgen. Koning Albert was er vorig jaar voor het eerst bij, maar toen ontbrak prins Laurent. Koningin Paola ook, want die herstelde van een beroerte.

Laurent was er toch bij. Foto: Photo News

Voor Albert was het de tweede keer, na een gala-avond in Luik maandag, dat hij op een officiële activiteit verscheen sinds hij vorige vrijdag een gevoelige nederlaag leed in de rechtbank. Het Hof van Cassatie verwierp zijn beroep in de zaak-Delphine Boël. Mogelijk snel zal het hof van beroep beslissen dat het resultaat van zijn DNA-test openbaar moet worden gemaakt.

Voor de liefhebbers van klassieke muziek: op het kerstconcert werden composities van Johann Sebastian Bach en Felix Mendelssohn gespeeld door artiesten en lesgevers verbonden aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth.

