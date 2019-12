Met de rollator naar de speeddate: Sociaal Huis organiseert datingtraject op maat van zestigplussers

Oudenaarde - Een fijn lief. Dat wenst het Sociaal Huis Oudenaarde zijn seniors voor 2020, en ze faciliteren het zelf mee door een speciaal ‘datingtraject’ aan te bieden, op maat van zestigplussers. Met een speeddate, een kookworkshop en een dansles hopen ze ouderen samen te brengen, een paar keer, of de rest van hun leven. “Als je jong bent, ga je op café of op Tinder. Die drempel is veel hoger als je wat ouder bent.”

Als alles volgens plan loopt, dan wordt er op Valentijnsvrijdag 2020 een ferme extra plank vol geraniums verkocht in het Oost-Vlaamse Oudenaarde. Want Elyne Secember (38), maatschappelijk werkster in het lokaal dienstencentrum de Vesting, heeft haar eigen Hotel Römantiek op poten gezet met een datingtraject op maat van single senioren. Een idee dat van een aantal dienstencentra in Gent overfladderde naar Oudenaarde, en waarvan Elyne nu haar eigen versie ontwierp.

“In ons dienstencentrum komen we veel alleenstaanden tegen, of mensen die in het restaurant alleen aan een tafeltje zitten”, zegt Elyne. “Het zou toch tof zijn als daar iemand bij kon schuiven, denk ik dan. Maar als je jong bent, ga je op café of op Tinder, dingen waar een senior niet vlot meer toegang tot heeft. Waar moet je dan je lief vinden? Bovendien is de stap vaak moeilijk, zeker als er een partner is overleden. Dus is bij ons het idee gerijpt van een ludiek relatiebureau, om mensen een beetje uit de eenzaamheid te trekken.”

Psycholoog bij

Het concept: elke zestigplusser die op de infoavond van 9 januari warmloopt voor het concept, kan later op de maand een eerste keer op speeddate. De vrouwen mogen op hun plekje blijven zitten, de mannen schuiven door. “Ik weet het, in deze tijd zouden we best ook man-man of vrouw-vrouw kunnen werken, maar dit leek ons al uitdaging genoeg op zich”, zegt Elyne. “We gaan de tafels ook in een cirkel schuiven, en we voorzien tien minuutjes per gesprek in plaats van drie. Senioren hebben ietsje meer tijd nodig. Als er daar al een klik ontstaat, kunnen mensen gegevens uitwisselen. Er zal ook een psycholoog bij zijn, want iedereen heeft natuurlijk al zijn rugzakje. Mochten er dan dingen bovenkomen, dan kunnen die meteen worden opgevolgd.”

In februari volgt dan nog een kookworkshop en op Valentijn de derde en laatste ‘date’, een dansworkshop. “Sowieso blijven de workshops in de eerste plaats groepsactiviteiten. Zo leert iedereen elkaar beter kennen, en dan vormen de verhoudingen zich zelf wel. Leert iemand de partner van zijn leven kennen? Top. Maar nieuwe vriendinnen, dat is ook mooi. Iedereen is oud en wijs genoeg, wij zijn gewoon de helpende factor. En heel fijn: al drie man heeft interesse getoond.”

Maar 10 seconden nodig

Bingo, zegt relatietherapeute en klinisch seksuologe Chloé De Bie. “Ik ben laaiend enthousiast. Eenzaamheid is een van de grootste issues in onze maatschappij, en onze populatie vandaag wordt almaar ouder. Er zijn steeds meer mensen die ofwel hun partner verloren zijn, of gescheiden, of alleen zijn door omstandigheden. Op deze manier krijgen zij een manier om elkaar te ontmoeten binnen hun leeftijdscategorie. En speeddaten werkt ongelofelijk goed, want binnen de 5 tot 10 seconden weten wij al of iemand ons interesseert of niet. Het is de beste manier om snel te weten: met hem of haar zou ik graag nog eens iets doen, zelfs al is het gewoon als vriend. Als je dan met een aantal dingen rekening houdt, meer praattijd bijvoorbeeld, en een makkelijk bereikbare locatie, dan is dat prachtig. Laat ons hopen dat de liefde zegeviert.”