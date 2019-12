Ook België opent jacht op gangsters in Dubai: “Hier wordt met granaten gegooid, daar zijn ze onaantastbaar”

“Minstens tien” zware jongens uit het Vlaamse drugsmilieu maken op dit moment grote sier in Dubai. “Ze wanen zich daar onaantastbaar, terwijl in Antwerpen met granaten wordt gegooid”, zeggen hun strafrechtadvocaten. Maar nu schiet het Belgische gerecht in actie. Het wil nauw gaan samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten om de criminelen op te jagen. “We gaan hun gevoel van veiligheid wegnemen.”