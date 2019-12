Supporter van KV Kortrijk raakt gewond door Bengaals vuurwerk

De politie onderzoekt hoe het Bengaals vuurwerk in het Dudenpark kon worden binnengesmokkeld Foto: BELGA

Een 17-jarige supporter van KV Kortrijk raakte woensdagavond in de tribune van Union verbrand door Bengaals vuurwerk. Wellicht kreeg hij een epilepsieaanval en viel hij op een brandende vuurpijl.

KV Kortrijk speelde woensdagavond in de Croky Cup op het veld van Union. Nog voor de aftrap zakte een jonge supporter die in het vak van de bezoekers stond plots in elkaar. Vermoedelijk een epilepsieaanval.

Hij viel daarbij ongelukkig op een brandende vuurpijl en raakte zo gewond aan zijn hand. Ook zijn jas vatte vuur, maar dat kon snel gedoofd worden. Volgens de politie had hij zelf een vuurpijl vast. Verdere onderzoek zal dat moeten uitwijzen. De politie zal de camerabeelden bekijken om te zien wat er precies gebeurd is en onderzoekt ook hoe de vuurpijlen in het stadion geraakten.

De jongeman kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd dan naar het Molièreziekenhuis in Vorst gebracht en later naar het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek.

Er was geen sprake van levensgevaar. Hij liep brandwonden op aan zijn hand en voorarm en ontwrichtte bij zijn val ook zijn schouder.