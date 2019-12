Nederlanders krijgen kans om planeet een naam te geven en willen kiezen voor… Nijntje

Om het honderdjarig bestaan van de Internationale Astronomische Unie (IAU) te vieren, besloot de organisatie, die zich onder meer bezig houdt met het toekennen van namen aan hemellichamen, de hulp in te roepen van een aantal landen. Ook Nederland werd gevraagd om een planeet en een ster aan een naam te helpen, maar hun keuze viel niet in de smaak bij de IAU.

Onder meer Nederland kreeg de kans om planeet HAT-P-6b en zijn bijhorende ster HAT-P-6 een naam te geven. In de eerste ronde mocht het publiek namen voordragen, die aan strenge eisen moesten voldoen. Zo mochten ze niet commercieel, religieus of politiek getint zijn. Ook was het verboden om de planeet te vernoemen naar een huisdier of persoon, tenzij die al meer dan 100 jaar overleden was.

Uiteindelijk selecteerde het comité, dat bestaat uit astronomen en deskundigen, vijf combinaties: Brandaris en Vuurduin of Cruquis en Leeghwater of Exomna en Hurstrga of Nachtwacht en Sterrennacht of Nijntje en Moederpluis. In de tweede ronde konden de Nederlanders op hun favoriete namen stemmen. Meer dan 13.000 inwoners brachten hun stem uit en al snel ging Nijntje en Moederpluis met de overwinning aan de haal.

Maar dat was niet helemaal naar de zin van het AIU. Ze veegden de uitslag van tafel en kozen dan maar zelf voor Nachtwacht en Sterrennacht.