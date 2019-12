KV Kortrijk kon pas in de kwartfinale van de beker pas in de 88ste minuut afstand nemen van Union dankzij een goal van Gary Kagelmacher. In al hun vreugde sprintten de KVK-supporters naar de feestende Uruguayaan. De omheining van het Stade Joseph Marien kon dat gewicht echter niet houden en dus vielen de fans op het veld. Kagelmacher kwam met één been onder de vleeshoop terecht. De spelers van Kortrijk maanden hen dan ook meteen aan tot kalmte.