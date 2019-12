Gent -

Hoewel Guy Swinnen, Bart Peeters en Clouseau makkelijk - op hun eentje - vijf Sportpaleizen zouden vullen, speelden ze woensdag voor slechts vijftig gelukkige winnaars op een geheime locatie in Sint-Martens-Latem. De artiesten gaven een exclusief concert voor de ‘Warmste Week’. Dat deden ze in de schaduw van ‘Domino’, een gitaar gemaakt door nierspecialist Simon Van Hooland. Het concert bracht 8.000 euro in het laatje voor Te Gek! en Make a Wish.